Mauricio Pochettino non sarà più l’allenatore del Chelsea. Il COMUNICATO UFFICIALE

Il COMUNICATO UFFICIALE del Chelsea sulla separazione con l’allenatore Mauricio Pochettino dopo l’ultima annata del club inglese

Il Chelsea ha annunciato tramite il suo sito ufficiale la separazione tra il club e l’allenatore Pochettino. Ecco il comunicato.

IL COMUNICATO

Il Chelsea FC può confermare che il club e Mauricio Pochettino hanno concordato di comune accordo di separarsi. I direttori sportivi Laurence Stewart e Paul Winstanley hanno dichiarato: ‘A nome di tutto il Chelsea, vorremmo esprimere la nostra gratitudine a Mauricio per il suo lavoro in questa stagione. Sarà il benvenuto di nuovo a Stamford Bridge in qualsiasi momento e gli auguriamo tutto il meglio per la sua futura carriera da allenatore’.

Mauricio Pochettino ha dichiarato: “Grazie alla proprietà del Chelsea e ai direttori sportivi per l’opportunità di far parte della storia di questa squadra di calcio. Il Club ha ora tutti gli strumenti per far bene in Premier League e in Europa negli anni a venire’. Anche gli assistenti Jesus Perez, Miguel d’Agostino, Toni Jimenez e Sebastiano Pochettino lasciano il club. Il Chelsea non farà ulteriori commenti fino alla nomina del nuovo allenatore