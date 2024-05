Calciomercato Roma, SALTA il RISCATTO di Romelu Lukaku per la prossima stagione? Ecco i dettagli

Calciomercato Roma, da valutare fortemente la situazione del centravanti giallorosso Romelu Lukaku per la prossima stagione

Per quanto Romelu Lukaku si abbastanza importante per la Roma, in ottica calciomercato la situazione si fa molto complicata per tutta una serie di motivazioni

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, servono almeno 45 milioni di euro per attuare quello che sarà il riscatto dal Chelsea, considerando che i giallorossi ci stanno fortemente ragionando sulla situazione.