Maghnes Akliouche è uno dei nuovi talenti emergenti dal sempre ricco vivaio della Francia. Trequartista o ala destra francoalgerina classe 2002, con il Monaco in questa stagione ha giocato 28 partite, realizzando 7 gol e 4 assist. Potenziale obiettivo di mercato per molti club, italiani e non solo, il ds dei monegaschi, Thiago Scuro, ha fatto sapere che il ragazzo non è in vendita. Di seguito le sue parole riportate da Fabrizio Romano.

«Vogliamo tenerlo, è una delle nostre priorità. Credo che anche una stagione in più può far bene alla sua crescita in Champions League… vogliamo tenerlo, ma non controllo le decisioni di tutti».