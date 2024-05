Sarri ha SCELTO il suo FUTURO. Potrebbe firmare a breve per QUELLA SQUADRA estera

Sarri futuro, dalla Spagna sicuri: «Proposto un triennale, ecco la RICHIESTA del tecnico». Le ultime di calciomercato sull’allenatore

Novità importanti per il futuro di Maurizio Sarri, ex allenatore della Lazio accostato al Milan e ad altre panchine della Serie A per la prossima stagione. Come riportato da Máximo de la Cruz Ramírez, il Siviglia avrebbe proposto un triennale all’allenatore.

PAROLE – «Il Siviglia propone un contratto triennale con Sarri, e lui accetterebbe a condizione che venga accettato il portafoglio di trasferimenti proposto dal tecnico italiano, e arriverebbe con 6 compagni per il suo staff tecnico».