Radu positivo al Covid? Arriva la spiegazione di Sarri in una nota ufficiale

Radu positivo al Covid? Dopo la conferenza stampa di Sarri è nato un equivoco sulle condizioni del giocatore: il tecnico ha chiarito con una nota

Durante la conferenza stampa della vigilia, Maurizio Sarri ha fatto il punto sulle condizioni di Radu, spiegando il perchè non gli abbia dato ancora spazio. Dalle affermazioni del tecnico, però, è un nato un malinteso che ha lasciato ai più la convinzione che il giocatore fosse alle prese con gli effetti del Covid. Immediatamente è arrivata la risposta della società con i chiarimenti dell’allenatore:

«Con riferimento alla conferenza stampa del mister Maurizio Sarri e alla frase sul giocatore Stefan Radu, lo stesso allenatore precisa il senso delle sue parole: il calciatore non ha contratto il COVID-19 ed è stato sottoposto regolarmente, come tutto il resto della squadra, questa estate, alla doppia dose di vaccino che nel suo caso ha dato, per alcuni giorni, una lieve e persistente reazione».