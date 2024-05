Bayern Monaco Real Madrid: sintesi, risultato e cronaca live

All’Allianz Arena, il match di Champions League 2023/2024 Bayern Monaco Real Madrid: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Bayern Monaco e Real Madrid si affrontano nel match valido per la semifinale d’andata Champions League

90+3 Finisce qui: 2-2, tutto da decidere al Bernabeu. Stasera è stata una gara spettacolare

90+2 Kane in area ma cross troppo lungo dal fondo

90 AMMONITO Lucas Vasquez che trattiene Davies

89 Joselu travolge Kim, scontro duro

86 Bravissimo Mazraoui su un’incursione di Diaz

85 SOSTITUZIONE Joselu per Rodrygo e Davies per Sane

84 Gnabry rientra dal fondo, ritarda il tiro e quando decide lo fa male

82 GOL REAL MADRID: 2-2 Vinicius contro Neuer: destro centrale, i fischi non lo condizionano

81 RIGORE PER IL REAL MADRID Vinicius a Rodrygo, lo placca Kim, peggiore in campo e adesso anche AMMONITO

79 SOSTITUZIONE Gnabry per Muller. Tuchel ha predetto un gol al nuovo entrato

78 OCCASIONE REAL Fantastico lancio di Modric, Vinicius alle spalle di Kim trova Neuer che gli chiude lo specchio

75 Subito un fallo di Modric su Sane

74 SOSTITUZIONE Diaz per Bellingham e Modric per Kroos

73 Vinicius bravissimo a conquistare un fallo passando in mezzo a due

Tiri 13-6, legittimo il vantaggio dei bavaresi

70 Lunin di pugno anticipa Kim, altro corner. La battuta crea una mischia senza effetti

69 Musiala incontenibile, fermato in angolo

Fase molto intensa della partita, tanti contrasti in mezzo al campo

66 OCCASIONE BAYERN Dier stacca di testa da corner, Lunin si trova la palla tra le braccia

65 Kane aggancia in area, Rudiger devia in calcio d’angolo

65 Musiala va via, Camavinga rischia subito un giallo che Turpin gli condona

64 SOSTITUZIONE Camavinga per Nacho

63 AMMONITO Kroos per fallo tattico su Kane

63 Vinicius semina il panico in area di rigore

61 Bel dribbling in velocità di Rodrygo, tiro murato da Dier

59 Rudiger ferma Kane in area con contatto di spalla assolutamente corretto

Ribaltone in 4 minuti, gara pazzesca! Kane raggiunge Mbappé sulla vetta della classifica cannonieri: 8 gol per entrambi

56 GOL BAYERN: 2-1 Kane contro Lunin. Palla da una parte, portiere dall’altra, trasformazione di grande freddezza

55 RIGORE PER IL BAYERN: Musiala atterrato in area da Lucas Vasquez

52 GOL BAYERN: 1-1 Fa tutto Sane. Spostato sulla destra entra dentro l’area e colpisce con un tiro secco sul primo palo dopo aver superato Mendy, Lunin sorpreso

50 OCCASIONE REAL Gran tiro di Kroos da fuori, Neuer risponde alla grande con mano di richiamo

47 Lungo giro palla del Real per gestire il gioco

45 SOSTITUZIONE Guerreiro per Goretzka

SECONDO TEMPO

45 Finisce il primo tempo, Real avanti. Gara molto corretta, solo 7 falli complessivamente

44 Rodrygo su punizione, deviazione della barriera in corner

42 AMMONITO MAZRAOUI Bellingham fermato con un fallo da Mazraoui al limite, punizione dalla parte opposta a quella precedente

41 OCCASIONE BAYERN Kane su punizione, molto forte sul palo di Lunin, tiro fuori

39 Iniziativa Musiala, fermato irregolarmente da Nacho che lo tocca sulla gamba destra. Punizione dal limite per il Bayern

36 Possesso palla a favore del Bayern: 55-45%

34 Uscita di pugno di Neuer su un cross minaccioso

32 Fase positiva per il Real. Tuchel si sbraccia a bordo campo per chiedere maggiore aggressività ai suoi

29 Lungo palleggio del Bayern che non trova sbocco

28 Kim molto bravo a fermare uno spunto di Vinicius in campo aperto

26 Reazione Bayern ma Real attento dietro e fortificato dall’avere colpito alla prima occasione

23 GOL REAL MADRID: 0-1 Palla geniale di Kroos in profondità, Vinicius da solo a tu per tu con Neuer la piazza con enorme sicurezza. Fantastico contromovimento del brasiliano che porta fuori Kim e si crea lo spazio per ricevere palla assolutamente libero

20 Vinicius riceva da Kroos, dribbling e tiraccio senza senso

19 Cross di Lucas Vazquez, corner per il Real

18 Kane sbaglia filtrante in ripartenza, gara adesso più equilibrata

16 Primo momento con il Real più avanzato nel possesso ma non prodice nulla

15 Musiala da fuori debole e impreciso, ma continua il forcing dei tedeschi

11 Ancora un tiro impreciso da parte di Musiala. Real Madrid schiacciato, Bayern decisamente più determinato

08 Kane tenta addirittura da centrocampo su una palla rubata dal Bayern a Bellingham, conclusione non lontana dalla traversa

06 Ancora break del Bayern e scambio Kane-Sane, conclusione di mancino alto. Già 3 tiri da parte dei padroni di casa

05 Sane a Kane in area con assist di tacco, tiro un po’ strozzato, nessun problema per Lunin nel bloccare il pallone

04 Accelerazione di Musiala, guadagna il primo corner della sfida

Real Madrid in fase di non possesso difende con il 4-4-2

00 OCCASIONE BAYERN Dopo 40 secondi Kane invita Sane al tiro in area di rigore, para Lunin con il piede sinistro

00 Calcio d’inizio per il Bayern

PRIMO TEMPO

Stretta di mano tra i capitali: Neuer e Nacho

Scende in campo la storia del calcio: 6 coppe per il Bayern, 14 per il Real Madrid. Grande ex della sfida Carlo Ancelotti

Coreografia dei tifosi bavaresi dedicata a Beckenbauer , “Kaiser Franz”