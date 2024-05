Il futuro di Pioli è lontano dal Milan ma con ogni probabilità è ancora in Serie A: spunta un possibile clamoroso ritorno

Come riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, il tecnico è corteggiato dal Bologna, in caso di addio di Thiago Motta. Il club felsineo si aggiunge al Napoli nella corsa per il tecnico emiliano che potrebbe quindi clamorosamente ritornare in rossoblù, sicura di un posto in Europa nella prossima stagione.