Le parole di Simon Kjaer, difensore del Milan, che ha annunciato l’addio ai rossoneri: «Indossare questa maglia è stato un sogno»

Simon Kjaer è intervenuto alle 15 in un’intervista su Milan TV, annunciando l’addio ai rossoneri. Di seguito le sue parole.

CHE EMOZIONI PROVA – «Positive e negative, ma sono un paio di mesi in cui ho avuto la sensazione che la fine era adesso e c’è una nuova avventura ora».

DOVE GIOCHERA‘ – «Il mio futuro è in tre parti: ho una settimana per essere disponibile per l’ultima partita a San Siro. Poi c’è un’avventura con la Danimarca e poi devo trovare la società in cui continuare a giocare a calcio, insieme alla mia famiglia».

ANNI AL MILAN – «Come ho detto tante volte, sono venuto in Italia quando avevo 19 anni al Palermo. Lì ho subito detto al mio procuratore: “Voglio andare al Milan”. C’è voluto un po’ di tempo, però alla fine sono venuto qua e questa è la mia società, il mio luogo e sarà sempre così. Quando sono arrivato qua il Milan era in un periodo molto difficile per tanti anni. Paolo e Ricky mi hanno portato qua per dare un impatto soprattutto ai giovani, dare continuità e far crescere il gruppo. Penso che il mio lavoro l’ho fatto».

