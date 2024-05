Claudio Ranieri pensa al RITIRO dal calcio dopo la SALVEZZA conquistata con il Cagliari

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha annunciato l’addio definitivo al calcio dopo la SALVEZZA conquistata

Gianluca Di Marzio, noto giornalista sportivo, sgancia la bomba di calciomercato: Claudio Ranieri lascia il Cagliari e dà l’addio al calcio. Il tecnico romano è riuscito nell’enorme impresa di riportare i rossoblù in Serie A nella scorsa stagione, arrivando a dicembre sulla panchina isolana con la squadra in quattordicesima posizione in classifica.

Una vera e propria impresa la salvezza dei sardi, con il merito di essere stato condottiero dall’inizio alla fine. Ora, le ultime notizie, riportano che il tecnico abbia preso la decisione di dire addio al calcio e al suo amato Cagliari.