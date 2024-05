Milan, Calabria SALUTA Kjaer: «Uomo fantastico e strepitoso, speravo non arrivasse mai questo momento»

Davide Calabria ha salutato Simon Kjaer, prossimo a salutare il Milan al termine di questa stagione. Ecco le sue parole

Davide Calabria, difensore e capitano del Milan, ha salutato a MilanTv il compagno di squadra Simon Kjaer. Il danese saluterà il capoluogo lombardo al termine della stagione.

PAROLE – «Ciao Simo, speravo non arrivasse mai questo momento, ma la vita è anche un po’ così. Il mio compagno di tavolo a Milanello mi mancherà davvero tanto. Ci hai dato una grossa mano da quando sei arrivato, in un momento non positivo della squadra, e siamo poi riusciti a vincere insieme. Prima del giocatore c’è un uomo fantastico e strepitoso che ha dato tantissimo».