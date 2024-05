De Roon e Djimsiti CARICANO l'Atalanta: «Vogliamo il TROFEO»

Le parole di Marten De Roon e Berat Djimsiti in vista di Atalanta Leverkusen: valevole per la Finale d’Europa League di Dublino

Tra conferenza stampa e canali ufficiali della squadra, Marten De Roon e Berat Djimsiti, hanno voluto parlare della sfida dell’Atalanta contro il Leverkusen.

MARTEN DE ROON

«Sono tornato ieri con la squadra, mi sono detto che devo portare energie positive. Lavoro col sorriso, la cosa che conta è che vogliamo vincere. Con o senza di me non importa, conta solo vincere e alzare il trofeo. E’ un po’ passata la delusione contro la Juve, ho ricevuto tantissimo affetto in questi giorni, sono orgoglioso di essere atalantino e sempre meravigliato del legame tra Bergamo e la squadra. Abbiamo meritato di giocare questa finale».

BERAT DJIMSITI

«Manca pochissimo alla finale. Abbiamo meritato di essere qui, penso che sarà una bella gara per l’Atalanta. La Champions League è un grande risultato, dove abbiamo cercato di gestire al meglio le tre competizioni: oggi più che mai la squadra è pronta. Giochiamo contro una grande squadra che ha vinto con merito la Bundesliga: penso che sta a noi affrontare questa finale».