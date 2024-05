Mbappé, il padre RIVELA: «Olimpiadi? Sul suo futuro vi posso dire questo. Ecco chi decide»

Wilfrid Mbappé, padre di Kylian attaccante del PSG, ha parlato così di un argomento che riguarda il futuro del figlio

Wilfrid Mbappé, padre di Kylian, è intervenuto ai microfoni di Radio France per parlare della possibile presenza dell’asso del PSG alle Olimpiadi di Parigi.

PRESENZA – «Che ci sia lui o meno è secondario. Ciò che dobbiamo sottolineare sono le Olimpiadi in Francia e non le Olimpiadi perché ci saranno Wembanyama o Kylian. Tutto il mondo ci guarderà. La preparazione delle Olimpiadi in Francia sta andando molto bene, sarà una grande festa che tutti guarderanno. Non so cosa succederà perché non siamo gli unici a decidere, ma qualunque cosa accadrà lui si divertirà perché le Olimpiadi saranno qui»