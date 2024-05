Zirkzee Milan, clamoroso retroscena di mercato: incontro a Milano

Il Milan continua a seguire Zirkzee e Sports Zone ha svelato un retroscena di mercato importante

Il Milan continua a seguire Zirkzee e Sports Zone ha svelato un retroscena di mercato importante. Ibrahimovic e Moncada hanno incontrato l’attaccante a Milano nell’ultimo weekend.

L’attaccante del Bologna è l’obiettivo numero uno del calciomercato Milan per rafforzare l’attaccante rossonero in vista della prossima stagione. Inoltre, la dirigenza rossonera in queste settimane sta insistendo molto con il suo procuratore per riuscire ad arrivare a un accordo.