Lazio, interesse per Jankto e Freuler: la situazione

Lazio a lavoro per il centrocampo: piacciono Jakub Jankto dell’Udinese e Remo Freuler dell’Atalanta

La Lazio di Simone Inzaghi è alla ricerca di un centrocampista: il club biancoceleste, stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, avrebbe effettuato un sondaggio per Jakub Jankto, calciatore classe 1996 in forza all’Udinese. Per il serbo Pozzo chiede almeno 15 milioni di euro, ma per il momento non è stata avviata ancora una trattativa: i capitolini, infatti, hanno solo chiesto informazioni all’agente del giocatore, Giuseppe Riso.

Oltre a Jankto, il club di Lotito continua a pensare a Remo Freuler. L’operazione però non è delle più economiche, perché l’Atalanta spara molto alto: si parte da 15 milioni di euro a cui dovranno essere aggiunti alcuni bonus.