Lazio, Inzaghi: «Atalanta di valore. Pereira? Darà una grossa mano»

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atalanta.

ATALANTA – «Sappiamo il valore dell’avversario, è una squadra che conosciamo. Sono sempre state sfide intense e belle da giocare. Domani non ci aspettavamo una prima giornata, anche se è la seconda, ma sarà sicuramente intensa».

MERCATO – «Adesso penso che per tutti gli allenatori il mercato dia turbolenza. Vogliamo che finisca, la società sta lavorando per soddisfarmi perché avremo tante partite. Per queste tre gare ravvicinate saremo in ritardo, ma dopo la sosta avrò la squadra al completo».

SENSAZIONI – «Mi aspetto una gara con due squadre organizzate, con la propria metodologia. In questi anni è sempre successo di tutto, non dimentichiamo che questa squadra si stava giocando le semifinali di Champions».

MARUSIC – «Adam è sempre stato un giocatore che ho apprezzato molto. Ha qualità ed è un bravissimo ragazzo. Mi dispiace per i problemi che lo hanno rallentato, ma domenica ha fatto un’ottima partita. Etichette frettolose? Al di là di Roma, penso che sia così nel mondo del calcio. Dovremmo essere tutti più obiettivi, il tempo e il calcio sono sempre i giudici migliori».

INDISPONIBILI – «Oggi valutiamo Bastos, Ramos non può essere ancora tra di noi e poi aggregheremo anche i nuovi per fargli capire i movimenti della squadra».

PEREIRA – «Giocatore importante, può alternarsi in centrocampo e come seconda punta, dovrà inserirsi in un gruppo collaudato e siamo fiduciosi».