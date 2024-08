Lazio, James Rodriguez colpo possibile? Cosa ha detto il big

James Rodriguez è stato accostato alla Lazio, ecco cosa succede con i biancocelesti, le chiare parole del calciatore sul suo futuro

James Rodriguez è ancora in attesa di scoprire la sua prossima destinazione ed intanto in una intervista allo streamer colombiano Pelicanger ha parlato del suo futuro. L’attaccante colombiano, ex Bayern Monaco e Real Madrid, è stato accostato alla Lazio, fino alle parole di Fabiani che ha categoricamente smentito l’interesse per il giocatore. Di seguito le sue parole, riportate da The Athletic.

PAROLE – «Mia figlia mi dice di continuare fino ai 39 anni. Molto dipende dalla mentalità. Io vorrei finire in vetta, come ha fatto Toni (Kroos, ex compagno del Real Madrid, ndr.)».