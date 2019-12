Lazio, Jony: «Scudetto? Lottiamo per la Champions» – VIDEO

Il centrocampista della Lazio Jony ha commentato in zona mista la vittoria ottenuta in casa del Cagliari – VIDEO

La Lazio strappa tre punti nel finale a Cagliari e prosegue la corsa a Juventus e Inter. Un successo arrivato grazie alle reti di Luis Alberto e Felipe Caicedo, ma anche grazie al contributo di Jony.

Il centrocampista è entrato nella ripresa e ha offerto l’assist per il gol decisivo della punta biancoceleste: «Scudetto? No, lottiamo per la Champions League», ha detto Jony in zona mista.