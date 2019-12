Lazio Juventus: Milinkovic-Savic può essere la chiave

Milinkovic-Savic può essere la chiave tattica principale di Lazio-Juventus. I bianconeri dovranno contenerlo bene

Per quanto forse oggi sia Luis Alberto il giocatore più determinante della Lazio, Milinkovic-Savic resta una scorciatoia tattica molto importante. Quando mancano le soluzioni di passaggio per impostare dal basso, il lancio lungo verso il serbo consente di poter risalire velocemente il campo.

La Juventus dovrà fare attenzione a queste situazioni. La voglia è di pressare in avanti, bisognerà evitare che le seconde palle spacchino in due la squadra. Inoltre, i cross sul lato debole rischiano di essere un problema, visto che il principale difetto del rombo è quello di concedere in ampiezza. Milinkovic-Savic sul secondo palo potrebbe creare difficoltà a Sarri.