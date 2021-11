Lazio Juventus: Sarri ha preso una decisione su Immobile

Sempre più probabile l’assenza di Ciro Immobile in Lazio Juventus: Maurizio Sarri non vorrebbe rischiare l’attaccante

Sky Sport fa il punto sulle condizioni di Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio, anche quest’oggi, è stato a Formello dove si è sottoposto ad un ciclo di terapie e massaggi.

Molto probabile, quindi, il forfait per il match contro la Juventus di sabato sera. Maurizio Sarri appare intenzionato a non rischiare il numero 17, preferendo puntare sul tridente con Pedro in posizione di falso nueve.