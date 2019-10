Lazio, Lazzari: «Contento per il gol, ma fa male perdere così»

L’esterno della Lazio Lazzari ha commentato così la sconfitta incassata in casa del Celtic: «Contento per il gol, ma fa male perdere così»

L’esterno della Lazio Manuel Lazzari ha analizzato la sconfitta incassata in Europa League contro il Celtic: «Sono contento per il primo gol in Europa con la Lazio, ma fa male perdere così. Dovevamo sfruttare meglio le occasioni create, loro sono animali e ci hanno punito. Siamo stati sfortunati e imprecisi, c’è grande rammarico».

«Passare dalla Spal alla Lazio che gioca per la Champions League è un grande salto. Ho solamente bisogno di tempo per ambientarmi, ma credo di essere migliorato», ha concluso Lazzari ai microfoni di Sky Sport.