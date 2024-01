Lazio Lecce, invasione dei tifosi giallorossi all’Olimpico. I numeri

Invasione dei tifosi del Lecce oggi allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio. Ben 3 mila sostenitori giallorossi nel settore ospiti

Oggi si sta giocando il match allo stadio Olimpico tra la Lazio e il Lecce (sfida importante per gli obiettivi di entrambe le squadre: la salvezza per i giallorossi che stanno disputando fino ad ora una stagione tutto sommato positivo, l’Europa per i padroni di casa che non possono più sbagliare), ma a questa trasferta i tifosi pugliesi non sono da meno.

Come riportato dalla cronaca di Rai Radio 1, all’interno del settore ospiti sono presenti ben 3000 sostenitori del Lecce contro la Lazio: cercando di trascinare Baschirotto e compagni verso un successo assai importante per la classifica.