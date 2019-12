Lazio: l’importanza di Milinkovic-Savic a Cagliari

La Lazio ha costantemente lanciato su Milinkovic-Savic a Cagliari. Nessuno ha vinto più duelli aerei del giocatore serbo

Soprattutto nel secondo tempo, la Lazio di Cagliari ha giocato soprattutto sul lungo, con tanti cross e ripetuti lanci. D’altronde, i gol sono arrivati dalle fasce, con due cross da sinistra.

Per risalire il campo, la Lazio si è aggrappata parecchio a Milinkovic-Savic, lanciando costantemente su di lui. Non a caso, il centrocampista serbo è stato il giocatore delmatch con più duelli aerei vinti. Ben 7. A seconda del contesto tattico, il lancio lungo per Milinkovic-Savic si rivela spesso una preziosa scorciatoia tattica.