Lazio, lo sfogo di Luis Alberto: «Tanti soldi spesi, per noi nulla…»

Lazio, Luis Alberto si è sfogato su Twitch: ecco le parole dello spagnolo

Duro sfogo di Luis Alberto. Lo spagnolo, in diretta su Twitch, ha detto:

«Così tanti soldi spesi e per noi non c’è niente». Un messaggio che non ha bisogno di interpretazioni e che in ordine di tempo segue la presentazione dell’aereo della Lazio e la storia su Instagram pubblicata proprio dallo spagnolo nel pomeriggio con scritto: «Bello tutto, ma quando ci preoccupiamo di chi ci sta dentro? Fingere…».