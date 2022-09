Lazio, Lotito: «Centro all’avanguardia: questo è il Lazio Lab»

Il presidente della Lazio Claudio Lotito è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale del club biancoceleste

Claudio Lotito è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per parlare di medicina sportiva. Parla il presidente della Lazio.

RIABILITAZIONE E PREVENZIONE – «Riabilitazione e prevenzione sono fondamentali e basilari in un’attività sportiva che necessita di cure. Un centro all’avanguardia ti pone nella condizione di evitare i traumi e – se dovessero accadere – hai la possibilità di curarli nel migliore dei modi e far riprendere l’attività il prima possibile. Noi ci siamo concentrati sulle dinamiche che determinano i traumi come la postura, e per questo abbiamo messo un posturologo, ma anche uno studio di odontoiatria e podologia. Invece, per quanto riguarda la prevenzione si può vedere come corre e come poggia il piede. Abbiamo messo in atto un sistema che può prevenire, curare e riabilitare il prima possibile un infortunato. Inoltre è importante anche dal punto di vista psicologico oltre che fisico: quando viene meno l’apporto di un giocatore importante, hai un danno dal punto di vista della prestazione e poi psicologico. Nel caso di Immobile, la Lazio perderebbe un giocatore importante».

