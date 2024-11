Lazio, la gestione di Lotito dietro gli ultimi risultati

Lazio, dietro ai successi di questo inizio di stagione c’è anche la gestione di Lotito e Fabiani: presidente e ds lavorano a stretto contatto col gruppo

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la gestione di Lotito alla Lazio è sempre stata caratterizzata da una catena di comando cortissima: il presidente e il direttore sportivo, è così anche adesso che nel ruolo di Ds c’è Angelo Fabiani.

Lotito è in continuo contatto col Ds e piomba nel centro sportivo biancoceleste appena gli impegni politici glielo consentono. Sono stati loro a creare la squadra che sta piacevolmente sorprendendo in Italia e in Europa. Hanno deciso di puntare su una tipologia di giocatori completamente diversi: giovani e affamati. Logica che è stata utilizzata pure nella scelta dell’allenatore.