Lazio, Luis Alberto difende il compagno Armini: «Non voleva farmi male»

Durante l’allenamento della Lazio, Luis Alberto ha riportato un piccolo problema alla caviglia per un intervento di Armini. Le sue parole

Un intervento fortuito di Armini su Luis Alberto ha costretto lo spagnolo a fermarsi per un problema alla caviglia. Lo spagnolo, sui social, ha difeso il collega:

«In allenamento tutti diamo il massimo e ciò che è successo oggi con Armini è qualcosa che può capitare in questi casi. In nessun caso ha avuto l’intenzione di farmi male e per questo vi chiedo rispetto per lui e che non pubblichiate più messaggi negativi nei suoi confronti. Siamo entrambi giocatori della Lazio e vi chiedo per favore di avere per lui la stessa considerazione che avete per me».