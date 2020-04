La Lazio prepara il rinnovo di Luis Alberto: rinnovo e ingaggio raddoppiato per il centrocampista spagnolo

La Lazio ha messo sul piatto il rinnovo di contratto per Luis Alberto, uno degli uomini chiave della formazione allenata da Simone Inzaghi, in piena lotta per la conquista dello Scudetto contro la Juventus.

Il centrocampista spagnolo prolungherà fino al 2025 con un ingaggio di circa 3,5 milioni di euro, sulla riga dei big dello spogliatoio come Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic.