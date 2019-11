Lazio: Luis Alberto mai così centrale nel gioco

Luis Alberto è la principale fonte di gioco della Lazio di inizio stagione. Lo spagnolo è cruciale nella manovra biancoceleste

Nella Lazio di questa stagione sta spiccando il rendimento di Luis Alberto. Se una volta agiva più come rifinitore tra le linee, oggi il contributo dello spagnolo è più totale nella manovra.

Gioca mezzala, di conseguenza ricopre porzioni di campo più elevate e tocca sempre più palloni. Tant’è che è spesso il giocatore della Lazio che effettua più passaggi. Dimostra una sensibilità fuori dal comune negli smarcamenti, a seconda della situazione si fa trovare o tra le linee o incontro al portatore di palla. Non ha poi perso le grandi doti in rifinitura: contro il Milan, oltre all’assist per Correa, ha totalizzato 3 passaggi chiave.