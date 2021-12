Lazio, Luis Alberto recupera per il Genoa: il punto sugli infortunati

In vista della partita contro il Genoa, Sarri recupera Luis Alberto. Il punto sugli infortunati in casa Lazio

La Lazio è uscita dal Mapei Stadium di Sassuolo non solo con zero punti ma anche con una preoccupante emergenza infortuni. Oltre a Luis Alberto, che non era proprio partito per Reggio Emilia a causa di un problema muscolare, durante la gara si sono poi fermati sia Pedro che Zaccagni.

Come riporta Il Messaggero oggi in edicola, la sensazione è che i due si siano fermati in tempo. Le condizioni tuttavia vanno monitorate in questi giorni a partire già dal primo allenamento della settimana in programma oggi. Luis Alberto, così come Milinkovic (il serbo ha scontato la giornata di squalifica), sembra il più vicino al rientro. Per quanto riguarda i due esterni, Zaccagni dovrebbe aver rimediato solo una contusione e anche per lui il recupero dovrebbe concretizzarsi rapidamente. Qualche giorno in più è invece previsto per Pedro.

