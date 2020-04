Lazio, Luis Alberto: «Vogliamo sempre vincere»

Luis Alberto ha commentato il momento della Lazio e le ambizioni per il futuro: «Vogliamo sempre vincere»

Luis Alberto ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: «Gioco per divertimento perché è questa la mia passione. Ora sono in un momento bellissimo, gioco per me e per la squadra. Vogliamo sempre vincere e alla fine siamo al secondo posto guardando al primo e lotteremo fino alla fine. Parma-Lazio partita perfetta? Qualcuno mi ha detto anche quella di Milano, col gol del Tucu alla fine».

«Parliamo un po’ in gruppo di quello che pensiamo e quello che facciamo. Siamo una famiglia e questo è importante, tutti pensano anche per gli altri e questo è quello che ha cambiato la squadra», ha concluso il fuoriclasse della Lazio.