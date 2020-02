Il difensore della Lazio Luiz Felipe ha parlato in zona mista della vittoria conquistata in casa contro l’Inter – VIDEO

La Lazio ha battuto in rimonta l’Inter e agganciato la seconda posizione in classifica, a un solo punto di distanza dalla Juventus. I biancocelesti si stanno confermando come la rivelazione della Serie A, in lizza per lo Scudetto.

«Scudetto? Certo che ci pensiamo. Tifosi da brividi», ha dichiarato il difensore Luiz Felipe in zona mista al termine della partita contro i nerazzurri.