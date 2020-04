Lazio, Lulic è in Svizzera: nuova quarantena una volta tornato in Italia

Lulic rientrerà dalla Svizzera dopo Pasqua e trascorrerà due settimane in isolamento prima di riprendere gli allenamenti con la Lazio

Senad Lulic si trova attualmente in Svizzera, dove sta effettuando una serie di visite mediche per monitorare la caviglia operata nel mese di febbraio. Il capitano della Lazio farà ritorno in Italia dopo Pasqua.

Come riportato dal Corriere dello Sport, una volta atterrato nella Capitale il centrocampista dovrà trascorrere un nuovo periodo di quarantena della durata di quattordici giorni per scongiurare il rischio di nuovi contagi.