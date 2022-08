Lazio, non solo Reguilon: idea Marcos Alonso in uscita dal Chelsea

Gli occhi della Lazio per il terzino sinistro vanno dritti in Premier League, non solo Reguilon ma piace anche Marcos Alonso

L’offerta del Nottingham per l’esterno del Tottenham mette a rischio l’operazione per i biancocelesti che avrebbero messo nel mirino il terzino dei Blues. La richiesta del Chelsea è di 15 milioni, ma la Lazio lo vorrebbe in prestito. Situazione possibile soltanto col rinnovo dello spagnolo, al momento ipotesi remota ma non impossibile. Lo scrive il Corriere dello Sport.