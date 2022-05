Lazio, Martusciello: «Quest’anno si è raccolto quanto seminato»

Giovanni Martusciello ha analizzato la stagione della Lazio, toccando tanti temi sull’annata biancoceleste. Le sue dichiarazioni

Martusciello ha analizzato la stagione della Lazio, toccando tanti temi e soffermandosi anche sul match di domani. Queste le sue parole del vice allenatore, riportate dal match program della società biancoceleste:

VERONA – «Il Verona, sotto il punto di vista dell’aggressione della partita, somiglia molto ad Atalanta e Torino. Hanno una grande fisicità. Sarà una partita complicata, visti anche i risultati che hanno fatto con le prime sei della classifica».

STAGIONE – «Questa è stata una stagione positiva. Ovviamente si cerca sempre di migliorare, ma abbiamo raccolto quanto seminato durante l’anno. La squadra ha fatto bene anche in questo finale e ne siamo felici».

MIGLIOR PARTITA – «Troppo spesso la gente si lascia influenzare dai risultati. Ora non fa più alcuna differenza giocare in casa o in trasferta. Nel girone d’andata si alternavano belle vittorie all’Olimpico a brutte sconfitte in trasferta. Questo è il frutto della crescita progressiva della squadra.».

