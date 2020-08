Adam Marusic ha fatto il punto della situazione in casa Lazio: le dichiarazioni dell’esterno biancoceleste dal ritiro

Adam Marusic, esterno della Lazio, ha fatto il punto in casa biancoceleste ai microfoni di Lazio Style Channel.

PREPARAZIONE – «L’allenamento di questa mattina è stato duro, abbiamo lavorato sulla forza ma è normale in questo periodo dell’anno e serve per le prossime giornate. Il ritiro è importante per tutti noi, fatichiamo tanto, anche quest’anno vogliamo ripetere quanto di buono fatto nella stagione scorsa».

INFORTUNI – «Negli ultimi mesi sono stato tanto tempo infortunato, l’anno scorso non avevo svolto il ritiro, spero di essermi messo tutto alle spalle. Spero di giocare di più, sono felice che staff e tifosi, nonostante tutto, siano rimasti soddisfatti delle mie partite».

RUOLO – «Ho giocato sia a destra sia a sinistro, è il mister che decide. In Nazionale agisco da terzino destro, ma mi piace anche fare il quinto nel 3-5-2, non ho problemi. Voglio tornare a stare bene, senza infortuni. Spero anche di riuscire a fare qualche gol e assist in più per aiutare la squadra. Lazzari è fortissimo, ha giocato tanto al suo primo anno, è grande giocatore e un’ottima persona: è normale che ci sia concorrenza in una squadra».