Lazio, Maximiano costa la Coppa Italia: il retroscena di mercato dalla Premier

La Lazio viene eliminata dalla Coppa Italia per mano della Juve, ma in parte anche per la prestazione sotto la sufficienza di Maximiano con qualche errore grave di lettura.

Secondo i quotidiani sportivi la prestazione del portiere si aggira tra il 4.5 e il 5, ma la sostanza resta quella. Poi Il Messaggero racconta un retroscena di mercato con il Nottingham che avrebbe offerto 12 milioni per portarlo in Premier League. La risposta di Lotito è stata quella di un no siccome non aveva un sostituto.