Lazio, Lotito frena sul mercato: “Saldo zero” e attesa per sponsor e diritti TV

Calciomercato bloccato per la Lazio: il numero uno biancoceleste Lotito guarda a sponsor e diritti TV per sbloccare i conti

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato nel pre-partita di Lazio–Torino, lanciando un messaggio che non lascia grandi margini all’ottimismo sul fronte del calciomercato. «L’indice è all’80%. Chiunque si trovi in questa situazione può vendere e comprare allo stesso prezzo e non ci sono elementi tecnici che impediscano di fare il mercato», ha dichiarato il patron biancoceleste.

Tradotto in termini pratici, significa un mercato a saldo zero: nessun investimento aggiuntivo, soltanto scambi o operazioni senza esborso netto. Una prospettiva che inevitabilmente preoccupa i tifosi, soprattutto alla luce delle ambizioni della squadra guidata da Maurizio Sarri, allenatore toscano noto per il suo calcio offensivo e arrivato in estate con l’obiettivo di rilanciare il progetto biancoceleste.

Diritti TV: la chiave per sbloccare il mercato

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’unica vera speranza di un “sblocco totale” nella sessione invernale risiede nei crediti pregressi dei diritti televisivi, stimati tra i 12 e i 13 milioni di euro. La Lazio vorrebbe inserirli subito a bilancio, ma l’operazione dovrà passare al vaglio della nuova Commissione che ha preso il posto della Covisoc.

Se l’iter dovesse andare a buon fine, il club capitolino potrebbe avere maggiore margine di manovra per rinforzare la rosa, che oggi appare corta in alcuni reparti chiave. Un aspetto che Sarri, tecnico esigente e attento ai dettagli tattici, considera fondamentale per competere su più fronti.

Sponsor di maglia: trattative in corso

Parallelamente, Lotito lavora sul fronte commerciale. L’obiettivo è chiudere un accordo con un nuovo main sponsor di maglia. Tra le ipotesi più concrete c’è Aeritaly, ma non è escluso l’ingresso di altri marchi. L’annuncio potrebbe arrivare entro il 15 ottobre, data cruciale per la riunione che precederà la chiusura della trimestrale al 30 settembre.

Un nuovo sponsor garantirebbe risorse fresche e potrebbe rappresentare un passo decisivo per dare respiro al bilancio e, di conseguenza, al mercato.