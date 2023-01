Lazio-Milinkovic Savic, niente futuro: in testa soltanto il riscatto

Voglia di riscatto. Tre parole per Milinkovic Savic in questo periodo con la Lazio, il Sergente cerca di risollevarsi dopo un inizio di 2023 difficile

Voglia di riscatto. Tre parole per Milinkovic Savic in questo periodo con la Lazio, il Sergente cerca di risollevarsi dopo un inizio di 2023 difficile.

Come riportato dal Corriere dello Sport, le voci di mercato insistenti stanno infastidendo l’entourage che smentisce le offerte di Newcastle e Arsenal. Al momento il serbo è concentrato solo a far bene con i biancocelesti e vuole tornare a essere decisivo con i gol e gli assist. Niente pensieri sul futuro per il momento, ma solo alla partita contro il Sassuolo dove sarà regolarmente tra gli undici anti neroverdi al Mapei.