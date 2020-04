Lazio, Milinkovic-Savic: «Il Sergente non vede l’ora di ripartire»

Il centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic ha rotto il silenzio durante l’emergenza Coronavirus: «Sto bene» – FOTO

Il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic ha parlato per la prima volta durante l’emergenza Coronavirus, rassicurando tutti i tifosi biancocelesti sulle proprie condizioni di salute.

«Preferisco parlare poco queste settimane in rispetto di quello che sta succedendo. Voi come state? Il Sergente sta bene e non vede l’ora di ripartire. Spero di rivedervi presto, mi manca tutto», ha scritto Milinkovic-Savic su Instagram.