Lazio, ufficiale la partecipazione di una delegazione al Nasdaq, biancocelesti presenti. I dettagli
La Lazio ha ufficializzato la partecipazione di una propria delegazione al Nasdaq, in occasione della chiusura del mercato newyorkese. A suonare la tradizionale campanella sarà Enrico Lotito, come già anticipato dal patron durante la cena di Natale. Resta da capire se l’iniziativa abbia solo valore simbolico o se possa rappresentare un primo passo verso un futuro ingresso del club nel mercato finanziario statunitense.
Al momento la società si è limitata a un breve comunicato, ribadendo quanto dichiarato da Lotito meno di 24 ore prima ai giornalisti presenti a Spazio Novecento. La nota ufficiale:
NOTA CLUB – “Oggi la S.S. Lazio entra in uno dei luoghi simbolo dell’innovazione globale. A New York, nella cornice di Times Square, la S.S. Lazio sarà protagonista della cerimonia di chiusura delle contrattazioni del Nasdaq.
Un momento storico che segna l’inizio di un percorso internazionale tra sport, innovazione, media e finanza. Un passo che va oltre il campo e racconta la visione di un Club capace di dialogare con i grandi ecosistemi globali”.
