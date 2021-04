Lazio, non ci sono dubbi: Luis Alberto è pronto per il Verona

Dopo il brutto infortunio alla caviglia della scorsa settimana, Luis Alberto sembra aver recuperato pienamente: è pronto per il Verona

Siamo ormai alla vigilia della sfida di campionato tra Verona e Lazio: la gara del Bentegodi si giocherà domani alle 15.00 e sarà valevole per la 30esima giornata di Serie A. Orfana di Simone Inzaghi e con le pesanti assenze di Lazzari e Correa, la squadra si trova ridotta quasi all’osso.

Tuttavia, per Massimiliano Farris c’è un’ottima notizia: infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, Luis Alberto è pronto a scendere in campo per giocare contro gli scaligeri. Dopo il brutto infortunio rimediato la scorsa settimana in allenamento, il fantasista spagnolo ha avuto un recupero da record. Il Mago era già riuscito a scendere in campo contro lo Spezia, ma a fine gara aveva mostrato sui social le immagini della sua caviglia gonfia e tumefatta. Ieri, invece, con altre foto su Instagram ha mostrato il risultato di una settimana di incessante fisioterapia: caviglia sgonfia e senza lividi. Domani le sue giocate potrebbero essere fondamentali per la Lazio, che ha un disperato bisogno dei tre punti per rimanere attaccata al carro Champions League.