Lazio, presentata la nuova maglia per la stagione 2024/25: ecco il kit casalingo

La Lazio ha ufficialmente presentato la prima maglia per la stagione 2024/25, ancora una volta in collaborazione con Mizuno.

👕 Unveiling the new symbol of faith and passion.

The 24/25 Home Kit is here.

Wear the legacy. Available now via https://t.co/IuYMTFJq0E or https://t.co/nqj31BW3ek!#OneFaithOnePassion #UnicaFedeUnicaPassione pic.twitter.com/DD08w15WDr

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 26, 2024