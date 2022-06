Lazio, occhio a Romagnoli: anche il Valencia segue il difensore

Calciomercato Lazio: i biancocelesti non chiudono per Romagnoli e ora anche il Valencia sarebbe sulle tracce del difensore

Aumenta la concorrenza per la Lazio per Alessio Romagnoli, obiettivo numero uno dei biancocelesti per rinforzare la difesa. Infatti, come sottolineato da La Repubblica, su di lui avrebbe messo gli occhi il Valencia e soprattutto Gennaro Gattuso, nuovo allenatore degli spagnoli.

Gli iberici sarebbero pronti a mettere sul piatto un contratto da 2,8 milioni più bonus. Da Formello filtra ancora ottimismo, ma tutto potrebbe essere legato ad Acerbi. Senza cessione di quest’ultimo, difficilmente ci sarà l’assalto definitivo all’ormai ex capitano del Milan.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24