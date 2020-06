Lazio, partitella di allenamento a Formello: il report

La Lazio ha proseguito questa mattina la preparazione in vista della Serie A: partita di allenamento tra i biancocelesti

La Lazio si è ritrovata questa mattina al centro sportivo di Formello per sostenere una seduta incentrata su riscaldamento aerobico e tecnico.

In gruppo non si sono visti né Milinkovic-Savic né Leiva: nessuna apprensione, solo un po’ di riposo in più per ritrovare il meglio della forma. Segnali positivi da Strakosha, che si è ripreso i pali della Lazio. Stop per Adekanye, alle prese con uno stiramento.