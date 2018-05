Lazio, Patric commovente: «Dolore enorme, ma torneremo»

Il terzino spagnolo della Lazio,, all’indomani della sconfitta contro l’ Inter , costata ai biancocelesti la qualificazione in, ha detto la sua tramite il proprio profilo Instagram. Queste le sue parole: «Sono molto dispiaciuto per non aver raggiunto il nostro obiettivo, dopo aver dimostrato per mesi che era alla nostra portata. Ci siamo arrivati vicini perché questo è un gruppo magnifico, fatto di persone incredibili, di calciatori eccezionali e di grandi tifosi. Insieme proviamo un sentimento che non si può descrivere: le sconfitte sono molto di più che sconfitte, le vittorie sono molto più che vittorie».