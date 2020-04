Lazio, Patric: «Scudetto? Siamo motivati. Inzaghi importante»

Il difensore Patric ha fatto il punto della situazione in casa Lazio in vista di un’eventuale ripresa della Serie A

Il difensore biancoceleste Patric è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: «Siamo in una situazione rara, tutto è favorevole nell’aspetto calcistico, non possiamo dimenticare quanto abbiamo fatto. Dobbiamo riprendere con positività, non sappiamo cosa ci aspetta il futuro, ma siamo motivati per continuare a fare bene. Sono molto contento, aspettavo il mio momento, ho ritrovato il mio posto».

«La squadra stava giocando un calcio che negli anni è cambiato e il mio lavoro si può vedere di più. Il mister mi ha sempre dato fiducia, parlava sempre con me, mi diceva che tutto arriva e di continuare a lavorare. Il calcio che fa oggi la Lazio mi è favorevole, è uno dei migliori. Inzaghi è stato importante per me. Gol? Sempre bello segnare, ma io devo fare altro. Comunque ci proverò».