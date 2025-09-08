Lazio, in Portogallo si scatena una polemica sulla convocazione di Nuno Tavares. Ecco perché i tifosi lusitano non sono d’accordo

Una convocazione che si trasforma in un caso. Nuno Tavares, terzino sinistro in forza alla Lazio, è finito al centro di un acceso dibattito in Portogallo dopo la recente chiamata da parte del commissario tecnico della nazionale, Roberto Martínez.

L’allenatore spagnolo ha selezionato il giocatore biancoceleste per sopperire all’infortunio di Diogo Dalot, difensore del Manchester United, costretto a dare forfait. Di conseguenza, Tavares ha prontamente lasciato il centro sportivo di Formello per aggregarsi al ritiro della squadra, attualmente in Armenia in vista dei prossimi impegni internazionali.

Per l’ex calciatore dell’Arsenal si tratta del terzo gettone di presenza nel gruppo della nazionale maggiore. La sua prima esperienza risale al novembre del 2024, mese in cui ha anche fatto il suo esordio ufficiale. Una seconda chiamata era arrivata lo scorso marzo, ma si era rivelata sfortunata a causa di un infortunio quasi immediato che lo aveva costretto a un rapido rientro nella Capitale.

Tuttavia, questa volta la sua convocazione ha scatenato un’ondata di malcontento tra i tifosi portoghesi. La polemica è esplosa sui social media, dove in molti hanno criticato aspramente la logica dietro la scelta di Martínez. Il punto focale del dissenso risiede nella decisione di sostituire un terzino destro di ruolo come Dalot con un terzino prettamente sinistro come Tavares.

Secondo il parere di numerosi appassionati, come riportato anche dal portale trivela.fr, la scelta più sensata sarebbe stata quella di convocare Alberto Costa. Il giovane difensore del Porto è stato protagonista di un eccellente avvio di stagione con il suo club, e in tanti lo consideravano il sostituto naturale e più meritevio per la corsia di destra. La decisione del CT ha quindi generato perplessità, mettendo in discussione le sue strategie e accendendo il dibattito nazionale.