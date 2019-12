Lazio, problemi fisici per Luis Alberto: non esce e segna

Luis Alberto si tocca dolorante l’interno della coscia, sospetto problema all’inguine. Ma la Lazio ha esaurito i cambi

Problemi nel finale di Cagliari-Lazio per Luis Alberto. Il centrocampista biancoceleste soffre di un problema muscolare all’inguine, ma non può abbandonare il campo perché il tecnico Simone Inzaghi ha esaurito le tre sostituzioni.

Luis Alberto stringe dunque i denti e resta in campo per aiutare i compagni ad agguantare il pareggio, che arriva in pieno recupero proprio grazie a un suo gol.