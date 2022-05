Lazio Provedel, trattativa ai dettagli: trovato il sostituto di Reina

La Lazio ha trovato il suo dodicesimo per la prossima stagione: trattativa ai dettagli con Ivan Perovedel in scadenza con lo Spezia

La situazione portiere in casa Lazio continua a farsi largo tra dubbi e nomi che piacciono a Sarri e la società. I biancocelesti saluteranno in un solo colpo sia Strakosha che Reina in estate.

A sostituire lo spagnolo Tare ha trovato nel profilo di Ivan Provedel il dodicesimo giusto. In scadenza con lo Spezia al 30 giugno, il portiere sarà un nuovo giocatore della Lazio. Lo scrive il Messaggero.