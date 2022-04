Lazio, rinnovo Sarri: l’incontro con Lotito non dissipa i dubbi. Le ultime

L’incontro a Formello tra Sarri e Lotito non dissipa i dubbi sul rinnovo dell’allenatore della Lazio. Le ultime

Quella di ieri è stata una giornata molto importante in casa Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola infatti, è andato in scena a Formello il tanto atteso incontro tra Lotito e Sarri per parlare del rinnovo del tecnico. Dopo i vari rinvii, il presidente biancoceleste ha mantenuto la promessa di incontrare il tecnico dopo la semestrale del bilancio.

Il faccia a faccia non è stato però risolutivo. Ci vorrà ancora del tempo per chiarire i piani futuri non solo per arrivare ad un rinnovo fino al 2025 sbandierato a Natale e oggi diventato possibilità remota ma anche per capire come impostare la prossima stagione, quella già stabilita dall’attuale contratto. Dopo il primo anno di costruzione e di transizione, il Comandante si aspetta almeno 7-8 innesti per spiccare davvero il volo. Di certo non vuole più rivivere le incomprensioni di gennaio quando arrivarono Cabral e Kamenovic (entrambi già bocciati).

LEGGI LA NOTIZIA INTEGRALE SU LAZIO NEWS 24